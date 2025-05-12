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Определился соперник сборной Украины в четвертьфинале Кубка Билли Джин Кинг

Теннис

Будет непросто

Определился соперник сборной Украины в четвертьфинале Кубка Билли Джин Кинг

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Женская сборная Украины по теннису получила соперниц на четвертьфинальный матч Кубка Билли Джин Кинг. Так, наши спортсменки за полуфинал будут бороться с представительницами Испании.

Победитель этой матчевой встречи встретится с триумфаторами противостояния Италия-Китай.

На другом краю сетки Казахстан будет играть с США, а Япония будет пытаться противостоять Великобритании.

Напомним, что финальный раунд Кубка Билли Джин Кинг пройдет с 16 по 21 сентября. В прошлом году победу на турнире праздновала сборная Италии.

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