Свитолина поделилась ожиданиями от поединка против Коллинз

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №14) поделилась ожиданиями от матча четвертого круга турнира в Риме против американки Даниэль Коллинз (WTA №35).

"Я смотрела первый и немного второго сета ее матча против Иги Свентек. Коллинз играла очень хорошо, вообще не дала Свентек разыграться. Возможно, стиль игры Иги подходит под стиль Коллинз.

Я тоже играла с Коллинз несколько раз и на более медленных кортах, и на более быстрых. Потому, в принципе, я знаю, чего ожидать. Для меня главное подготовиться физически, потому что на этих кортах в Риме нужно отрабатывать очень много ногами.

Надеюсь, что смогу восстановиться и быть готовой к этому" – сказала Элина.