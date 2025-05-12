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Костюк рассказала, почему пожала руку Касаткиной после матча в Риме

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Взвешенное решение

Костюк рассказала, почему пожала руку Касаткиной после матча в Риме

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинская теннисистка Марта Костюк рассказала, почему пожала руку экс-россияне Дарье Касаткиной после их матча в Риме (Италия).

"На самом деле подготовка к этому шагу длилась достаточно долго. Велась активная и комплексная коммуникация – в том числе с Федерацией тенниса Украины. Никакое решение не принимали наспех или в одностороннем порядке – это была общая, взвешенная позиция. К тому же во время Billie Jean King Cup мы обсуждали это и с другими украинскими игроками - было важно услышать разные мнения.

Я рада, что все произошло именно так. Это был сильный, символический и, на мой взгляд, нужный жест. Важно, чтобы мир видел и понимал, какова наша позиция. И приятно, что историю подхватили такие медиа, как BBC и The Guardian - это значит, что месседж действительно был услышан.

Конечно, каждый имеет право на свой выбор. Но считаю, что Дарья – пример того, как даже в сложных обстоятельствах можно оставаться человеком. Такие вещи должны звучать вслух. Я получила много искренних и тёплых отзывов. Это был важный день – и для меня лично, и для всей нашей команды" – сказала Марта.

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Источник:
БТУ
Опубликовал: Андрей Хижняк
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