Костюк поделилась ожиданиями от матча против Соболенко в Риме

Украинская теннисистка Марта Костюк рассказала о своих ожиданиях от матча против первой ракетки мира, "нейтралки" Арины Соболенко в Риме (Италия).

- В четвертом круге вас ждет матч с Ариной Соболенко. Ваша предварительная встреча в Мадриде стала одной из лучших на турнире. Через неделю, как бы вы оценили свое выступление в этом поединке? И был ли в итоге какой-нибудь комментарий от WTA по поводу неоднозначной ситуации на тай-брейке второго сета?

– Я очень хорошо оцениваю тот матч. Я действительно сделала все, что могла. Пожалуй, это была моя первая такая встреча против теннисистки из ТОП-2, в которой я вышла на корт максимально собранной и отдала все силы без остатка. Чуть не повезло – но это теннис, еще повезет. Самое главное, что я осталась довольна собой: и своим настроением, и тем, как сражалась – несмотря ни на счет, ни на обстановку, ни на погодные условия. Это был очень сильный матч в моем исполнении. А в таких поединках всегда кто-то выиграет... на этот раз – не я.

Что касается ситуации на тай-брейке... Мы действительно планировали обратиться в WTA – Сандра хотела задать несколько вопросов. Возможно, на Ролан Гаррос вернемся к этому. Хотя, разумеется, уже ничего не изменится.

Подобные эпизоды очень ситуативны. Какими бы ни были правила, решение судьи на вышке практически невозможно обжаловать – все происходит за доли секунды. И ситуация там действительно была странная. Если бы Соболенко остановила розыгрыш еще до первой подачи – у меня не возникло бы никаких вопросов. Но розыгрыш уже начался, и она не имела права его прерывать.

Самое абсурдное – что она потом открыто сказала в интервью: да, я сделала это специально, чтобы не совершить двойную ошибку. У меня действительно очень много вопросов – и никакого ответа. Но это бывает. Ей теперь с этим решением жить (смеется).