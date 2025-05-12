  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Осака покидает турнир в Риме на стадии 1/8 финала

В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Осака покидает турнир в Риме на стадии 1/8 финала

Теннис
Обновлено

Была жесткая борьба

Осака покидает турнир в Риме на стадии 1/8 финала

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Японская теннисистка, экс-первая ракетка мира Наоми Осака (WTA №48) завершила свое выступление на турнире серии WTA1000 в Риме (Италия). В матче 1/8 финала она проиграла представительнице США Пейтон Стернс (WTA №42).

Счет матча 2-1 (6-4; 3-6; 7-6) в пользу американки, в активе которой 6 подач на вылет, 3 из 3 реализованных брейков, 7 из 10 отыгранных брейков, а в пассиве – 3 двойных ошибки.

Это был первый очный матч для теннисисток, счет стал 1-0 в пользу Стернс. В следующем раунде соревнований Пэйтон сыграет против победительницы матча Свитолина-Коллинз.

Костюк поделилась ожиданиями от матча против Соболенко в Риме

По теме
yellow-arrow
Папа Римский признался, что очень любит теннис
yellow-arrow
Костюк поделилась ожиданиями от матча против Соболенко в Риме
yellow-arrow
Костюк рассказала, почему пожала руку Касаткиной после матча в Риме
Наоми Осака
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости