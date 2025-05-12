Осака покидает турнир в Риме на стадии 1/8 финала

Японская теннисистка, экс-первая ракетка мира Наоми Осака (WTA №48) завершила свое выступление на турнире серии WTA1000 в Риме (Италия). В матче 1/8 финала она проиграла представительнице США Пейтон Стернс (WTA №42).

Счет матча 2-1 (6-4; 3-6; 7-6) в пользу американки, в активе которой 6 подач на вылет, 3 из 3 реализованных брейков, 7 из 10 отыгранных брейков, а в пассиве – 3 двойных ошибки.

Это был первый очный матч для теннисисток, счет стал 1-0 в пользу Стернс. В следующем раунде соревнований Пэйтон сыграет против победительницы матча Свитолина-Коллинз.