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Осака покидает турнир в Риме на стадии 1/8 финала
Была жесткая борьба
Getty Images/Global Images Ukraine
Японская теннисистка, экс-первая ракетка мира Наоми Осака (WTA №48) завершила свое выступление на турнире серии WTA1000 в Риме (Италия). В матче 1/8 финала она проиграла представительнице США Пейтон Стернс (WTA №42).
Счет матча 2-1 (6-4; 3-6; 7-6) в пользу американки, в активе которой 6 подач на вылет, 3 из 3 реализованных брейков, 7 из 10 отыгранных брейков, а в пассиве – 3 двойных ошибки.
Это был первый очный матч для теннисисток, счет стал 1-0 в пользу Стернс. В следующем раунде соревнований Пэйтон сыграет против победительницы матча Свитолина-Коллинз.
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