Папа Римский признался, что очень любит теннис

Новый Папа Римский Лев XIV – фанат тенниса. Во время встречи с журналистами его спросили о возможном проведении благотворительного теннисного матча:

Понтифик : Конечно, можно.

Журналист : Я бы пригласил Агасси.

Понтифик : Кого угодно, но не Синнера (играя на двойном смысле слова, поскольку Янник — первый в мире, а его фамилия по-английски означает "грешник").

Другие представители СМИ заявили, что готовы сыграть в теннис в парном разряде, на что Папа ответил: "Я играю, но плохо…"