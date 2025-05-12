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Папа Римский признался, что очень любит теннис

Теннис

Неожиданно, но приятно

Папа Римский признался, что очень любит теннис

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Новый Папа Римский Лев XIV – фанат тенниса. Во время встречи с журналистами его спросили о возможном проведении благотворительного теннисного матча:

Понтифик: Конечно, можно.

Журналист: Я бы пригласил Агасси.

Понтифик: Кого угодно, но не Синнера (играя на двойном смысле слова, поскольку Янник — первый в мире, а его фамилия по-английски означает "грешник").

Другие представители СМИ заявили, что готовы сыграть в теннис в парном разряде, на что Папа ответил: "Я играю, но плохо…"

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