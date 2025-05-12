Рим. Элина Свитолина вышла в четвертьфинал, обыграв американку

Элина Свитолина одержала уверенную победу над Даниэль Коллинс в четвертом раунде турнира WTA 1000 в Риме.

Матч завершился со счетом 6:4, 6:2 в пользу украинки, которая во второй раз в карьере обыграла американку в их четырех очных встречах.

В первом сете Свитолина столкнулась с агрессивной игрой Коллинс, однако умело нивелировала атаки соперницы. Во втором сете украинка доминировала, что и отразилось в счете - 5:0 за считанные минуты. Коллинс ответила лишь двумя геймами, а Элина спокойно довела игру до победы 6:2, не дав американке шансов на камбэк.

Рим. 1/8 финала.

Элина Свитолина - Даниэль Коллинс 2:0 (6:4, 6:2)