Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Янник Синнер стал вторым в истории по одному из статистических показателей
Если бы не дисквалификация
Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 12 мая, первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер нанёс поражение нидерландцу Йесперу де Йонгу в матче третьего круга "Мастерса" в Риме.
Рим. Третий круг
Янник Синнер — Йеспер де Йонг 6:4, 6:2
Таким образом, эта победа стала для Синнера 42-й подряд в матчах с соперниками, не входящими в первую десятку рейтинга. Янник (23 года, 264 дня) является самым молодым игроком, выдавшим такую серию после Ивана Лендла (22 года, 78 дней) в 1982 году.
Напомним, в чётвёртом круге соперником Янника Синнера станет 18-я ракетка мира аргентинский теннисист Франсиско Серундоло, который ранее в своём поединке оказался сильнее австрийца Себастьяна Офнера.
Популярное сейчас
- Победа в Кубке – треть дела. Судьба Шахтера на пути к основному этапу ЛЕ зависит еще от нескольких факторов
- "Дел много". Имад Ашур дал первый комментарий после своего увольнения из Полесья
- Красноречивые эмодзи. Экс-игроки Полесья отреагировали на увольнение Ашура
- Костюк рассказала, почему пожала руку Касаткиной после матча в Риме
- Игрок МЮ рискует лишиться роскошного автомобиля стоимостью 350 тысяч фунтов из-за проблем со страховкой
- 53-летний экс-футболист готовится к свадьбе с иранской красавицей