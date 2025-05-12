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Янник Синнер стал вторым в истории по одному из статистических показателей

Теннис

Если бы не дисквалификация

Янник Синнер стал вторым в истории по одному из статистических показателей

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 12 мая, первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер нанёс поражение нидерландцу Йесперу де Йонгу в матче третьего круга "Мастерса" в Риме.

Рим. Третий круг

Янник Синнер — Йеспер де Йонг 6:4, 6:2

Таким образом, эта победа стала для Синнера 42-й подряд в матчах с соперниками, не входящими в первую десятку рейтинга. Янник (23 года, 264 дня) является самым молодым игроком, выдавшим такую серию после Ивана Лендла (22 года, 78 дней) в 1982 году.

Напомним, в чётвёртом круге соперником Янника Синнера станет 18-я ракетка мира аргентинский теннисист Франсиско Серундоло, который ранее в своём поединке оказался сильнее австрийца Себастьяна Офнера.

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