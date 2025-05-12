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Элина Свитолина: Я счастлива, что сегодня победила в двух сетах

Теннис

Украинка подвела итоги встречи

Элина Свитолина: Я счастлива, что сегодня победила в двух сетах

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала свою победу над американкой Даниэль Коллинс в четвертом круге турнира WTA 1000 в Риме.

- Поделитесь впечатлениями об игре с Коллинс, вы очень успешно действовали на приеме ее второй подачи. Расскажите, как вам было играть эти длинные розыгрыши с ней?

- Очевидно, что это был тяжелый матч, с ней нелегко играть, она умеет великолепно пробивать. И в своем предыдущем матче она победила Игу. Поэтому я пыталась давить на нее, быть в игре на 100% и физически, и ментально. В первом сете борьба была на равных, я очень рада, что смогла подать на партию при счете 5:4.

А потом я начала играть очень хорошо, действительно хорошо пробивала по мячу. Я хорошо отвечала на приеме. Здесь условия сильно отличаются от Мадрида, мячи тяжелые и надо адаптироваться, менять позицию на корте и план на игру. Я рада и не рада, что у меня был такой сложный предыдущий матч против Хейли Баптист, там были длинные розыгрыши, и я почувствовала, что мне надо улучшить до следующей игры. Я счастлива, что сегодня победила в двух сетах. Это было хорошее выступление с моей стороны. Так что, иногда хорошо иметь тяжелые матчи (улыбается).

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Источник:
BTU
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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