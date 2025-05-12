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Каспер Рууд на отказе соперника вышел в четвертый круг Мастерса в Риме
Норвежец продолжает борьбу за титул
Getty Images/Global Images Ukraine
На грунтовом турнире категории "Мастерс" в Риме (Италия) завершился матч третьего круга, в котором седьмая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд встречался с итальянцем Маттео Берреттини (30-й в рейтинге ATP). При счёте 7:5, 2:0 в пользу норвежца Берреттини отказался от продолжения борьбы.
Рим. Третий круг
Каспер Рууд — Маттео Берреттини 7:5, 2:0 (отказ)
Продолжительность матча составила 1 час 2 минуты. Рууд выполнил четыре эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из четырёх заработанных. Его соперник один раз подал навылет, допустил столько же двойных ошибок и не заработал ни одного брейк-пойнта.
В 1/8 финала турнира в Риме Рууд встретится с испанским теннисистом Хауме Мунаром.
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