Янник Синнер одержал юбилейную победу на Мастерсах

Сегодня, 12 мая, первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер обыграл нидерландца Йеспера де Йонга (6:4, 6:2) в третьем круге турнира категории ATP-1000 в Риме, одержав тем самым 80-ю победу на "Мастерсах".

Чтобы достигнуть данного показателя, Синнеру пришлось провести 106 матчей. Быстрее него 80 побед на "Мастерсах" одерживали только испанец Рафаэль Надаль (96 встреч) и Стефан Эдберг из Швеции (103).

Напомним, в чётвёртом круге турнира в Риме соперником Янника Синнера станет 18-я ракетка мира аргентинский теннисист Франсиско Серундоло.