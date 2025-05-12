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Янник Синнер одержал юбилейную победу на Мастерсах
Итальянец удачно вернулся в тур
Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 12 мая, первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер обыграл нидерландца Йеспера де Йонга (6:4, 6:2) в третьем круге турнира категории ATP-1000 в Риме, одержав тем самым 80-ю победу на "Мастерсах".
Чтобы достигнуть данного показателя, Синнеру пришлось провести 106 матчей. Быстрее него 80 побед на "Мастерсах" одерживали только испанец Рафаэль Надаль (96 встреч) и Стефан Эдберг из Швеции (103).
Напомним, в чётвёртом круге турнира в Риме соперником Янника Синнера станет 18-я ракетка мира аргентинский теннисист Франсиско Серундоло.
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