  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Янник Синнер одержал юбилейную победу на Мастерсах

В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Янник Синнер одержал юбилейную победу на Мастерсах

Теннис
Обновлено

Итальянец удачно вернулся в тур

Янник Синнер одержал юбилейную победу на Мастерсах

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 12 мая, первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер обыграл нидерландца Йеспера де Йонга (6:4, 6:2) в третьем круге турнира категории ATP-1000 в Риме, одержав тем самым 80-ю победу на "Мастерсах".

Чтобы достигнуть данного показателя, Синнеру пришлось провести 106 матчей. Быстрее него 80 побед на "Мастерсах" одерживали только испанец Рафаэль Надаль (96 встреч) и Стефан Эдберг из Швеции (103).

Напомним, в чётвёртом круге турнира в Риме соперником Янника Синнера станет 18-я ракетка мира аргентинский теннисист Франсиско Серундоло.

По теме
yellow-arrow
Марта Костюк в драматическом матче уступает Соболенко
yellow-arrow
Каспер Рууд на отказе соперника вышел в четвертый круг Мастерса в Риме
yellow-arrow
Элина Свитолина: Я счастлива, что сегодня победила в двух сетах
Янник Синнер
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости