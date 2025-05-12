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Марта Костюк в драматическом матче уступает Соболенко
Обидное поражение
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Марта Костюк завершила выступления на престижном грунтовом турнире WTA 1000 в Риме.
В 1/8 финала украинка уступила нейтральной теннисистке Арине Соболенко в двух сетах.
WTA 1000. Рим. Грунт. 1/8 финала
Арина Соболенко - Марта Костюк - 6:1, 7:6 (10:8)
Первый сет Костюк просто провалила, а вот во втором Марта прибавила в игре, демонстрируя уверенность и умение побеждать в решающих моментах. Она вела в счете и имела шанс подать на сет, но Соболенко выровняла ситуацию. Далее Костюк сделала брейк, переведя игру на тай-брейк, где не удержала преимущество и уступила со счетом 10:8.
В четвертьфинале турнира в Риме Арина Соболенко сыграет с представительницей Китая Чжэн Циньвэнь.
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