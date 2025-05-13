Свитолина: Нынешняя я победила бы меня в прошлом

Украинская теннисистка Элина Свитолина сравнила свою нынешнюю и прошлую форму и рассказала, когда чувствовала себя увереннее.

– Если бы вы могли вернуться назад и сыграть с Элиной 2017, 2018 годов, какой была бы ваша тактика и кто бы, по вашему мнению, победил?

– Это интересно. Безусловно, сейчас я бью по мячу посильнее. Я чувствую, что у меня немного больше силы. Я сейчас играю немного по-другому. Я бы не раскрыла свою тактику, это точно (смеется).

– Даже самой себе?

– Да, даже себе. Я держу это в секрете (улыбается). Но да, я чувствую, что это два разных игрока. Пока теннисистки бьют сильнее. Они более решительны, больше рискуют. Раньше это было больше похоже на игру в шахматы. Даже когда я играла против Симоны Халеп, у нас были такие длинные розыгрыши с разной тактикой друг против друга. Сейчас это больше о том, кто смелее, кто первым использует возможность и наносит удар.

– Вы хотите сказать, что вы выиграли бы нынешняя?

– Да, я так думаю (смеется).