Джокович и Маррей объявили о прекращении сотрудничества

Сербский теннисист, экс-первая ракетка мира Новак Джокович объявил о прекращении сотрудничества с Энди Марреем, который в последнее время исполнял обязанности его тренера.

"Спасибо, тренер Энди, за всю тяжелую работу, веселье и поддержку за последние шесть месяцев на корте и за его пределами. Мне очень понравилось укреплять нашу дружбу" – сказал Новак.

В свою очередь, Маррей также со словами благодарности отозвался о совместной работе с Джоковичем.

"Спасибо Новаку за невероятную возможность поработать вместе и благодарю его команду за всю их тяжелую работу за последние шесть месяцев."