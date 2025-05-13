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Джокович и Маррей объявили о прекращении сотрудничества

Теннис
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Джокович и Маррей объявили о прекращении сотрудничества

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Сербский теннисист, экс-первая ракетка мира Новак Джокович объявил о прекращении сотрудничества с Энди Марреем, который в последнее время исполнял обязанности его тренера.

"Спасибо, тренер Энди, за всю тяжелую работу, веселье и поддержку за последние шесть месяцев на корте и за его пределами. Мне очень понравилось укреплять нашу дружбу" – сказал Новак.

В свою очередь, Маррей также со словами благодарности отозвался о совместной работе с Джоковичем.

"Спасибо Новаку за невероятную возможность поработать вместе и благодарю его команду за всю их тяжелую работу за последние шесть месяцев."

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