Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Джокович и Маррей объявили о прекращении сотрудничества
Не пошло
Getty Images/Global Images Ukraine
Сербский теннисист, экс-первая ракетка мира Новак Джокович объявил о прекращении сотрудничества с Энди Марреем, который в последнее время исполнял обязанности его тренера.
"Спасибо, тренер Энди, за всю тяжелую работу, веселье и поддержку за последние шесть месяцев на корте и за его пределами. Мне очень понравилось укреплять нашу дружбу" – сказал Новак.
В свою очередь, Маррей также со словами благодарности отозвался о совместной работе с Джоковичем.
"Спасибо Новаку за невероятную возможность поработать вместе и благодарю его команду за всю их тяжелую работу за последние шесть месяцев."
Популярное сейчас
- Победа в Кубке – треть дела. Судьба Шахтера на пути к основному этапу ЛЕ зависит еще от нескольких факторов
- В Германии сделали заявление относительно передачи ракет Taurus для Украины
- "Если это произойдет, мы точно не выиграем следующий сезон": Артета – о новой чемпионской гонке
- Дюбуа рассказал о тактике на поединок против Усика
- Игрок МЮ рискует лишиться роскошного автомобиля стоимостью 350 тысяч фунтов из-за проблем со страховкой
- Королева вечера: возлюбленная Роналду поразила образом на Met Gala с отсылкой к принцессе Диане