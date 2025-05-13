Соболенко – о матче с Костюк: Было настоящее сражение

Первая ракетка мира, "нейтралка" Арина Соболенко прокомментировала матч 1/8 финала турнира серии WTA1000 в Риме (Италия) против украинки Марты Костюк (WTA №27).

"Сегодня было настоящее сражение. Должна сказать, что наш матч в Мадриде уже был настоящим испытанием. Во-первых, из-за условий, а во-вторых – потому что Марта реально заставила меня выйти на новый уровень.

Сегодня в первом сете, возможно, у нее не все получилось. Но во втором – она вернулась в игру и боролась до конца. Она заставила меня сразиться за каждый розыгрыш, за каждый гейм на своей подаче. Я много раз была на грани – играла брейк-пойнты, преодолевала много в себе. Она действительно заставила меня выложиться по полной. Сегодня она заставила меня выйти на новый уровень" – сказала Соболенко.