Сегодня Свитолина будет бороться за полуфинал турнира в Риме

Сегодня, 13 мая, в Риме (Италия) украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №14) сыграет матч 1/4 финала турнира серии WTA1000. Соперницей нашей спортсменки станет неуступчивая американка Пэйтон Стернс (WTA №42).

Встреча начнется ориентировочно в 20:00 по Киеву, а пройдет матч на главной арене турнира - Campo Centrale.

Стоит отметить, что раньше соперницы между собой не играли, так что пока не знают стили друг друга. Стернс на пути в четвертьфинал одолела японку Наоми Осаку (WTA №48), а Элина – американку Даниэль Коллинз (WTA №35).

Однозначным фаворитом противостояния специалисты считают украинскую теннисистку.