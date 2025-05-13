Алькарас – в полуфинале турнира АТР1000 в Риме

Испанский теннисист, третья ракетка мира Карлос Алькарас, победил в матче 1/4 финала турнира серии АТР1000 в Риме (Италия). В борьбе за полуфинал он одолел "нейтрального" Карена Хачанова (АТР №24).

Счет матча 2-1 (6-3; 3-6; 7-5) , в активе испанца 1 подача на вылет, 41 виннер, 5 из 10 реализованных брейки, 5 из 9 отыгранных брейки, а в пассиве – 36 невынужденных и 2 двойные ошибки.

Это была пятая очная встреча между теннисистами, Хачанов пока не выиграл ни одной. За финал Алькарас будет бороться против представителя Великобритании Джека Дрейпера (АТР №5).