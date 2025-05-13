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Организаторы Ролан Гаррос назвали обладателей уайлд-кард

Теннис

Турнир стартует 25 мая

Организаторы Ролан Гаррос назвали обладателей уайлд-кард

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Организаторы "Ролан Гаррос" определились с обладателями уайлд-кард в основную сетку турнира 2025 года. Всего путевку на участие в турнире получили восемь представительниц WTA и восемь представителей АТР.

Мужчины: Стэн Вавринка, Теренс Атман, Артур Казо, Ришар Гаске, Пьер-Юг Эрбер, Валентен Руае, Тристан Скулкейт , Эмилио Нава.

Женщины: Луа Буассон, Эльза Жакемо, Леолия Жанжан, Хлоэ Паке, Диан Парри, Тьянцоа Ракотоманга-Ражана, Дестани Айава, Ива Йович.

Напомним, что матчи основной сетки "Ролан Гаррос" — 2025 начнутся 25 мая и завершатся 8 июня.

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