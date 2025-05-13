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Новак Джокович замечен на тренировке с бывшим тренером

Теннис

Ранее серб прекратил сотрудничество с Энди Марреем

Новак Джокович замечен на тренировке с бывшим тренером

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

24-кратный победитель турниров серии "Большого шлема" сербский теннисист Новак Джокович тренируется в эти дни под руководством Бориса Босняковича, их заметили вместе на грунтовых кортах в сербском Белграде. Об этом пишет Punto de Break.

Джокович работал с Босняковичем в 2024 году. Под его руководством он провёл "Ролан Гаррос", "Уимблдон", а также победную Олимпиаду в Париже (Франция). Сам Новак пока что не комментировал работу с тренером.

Ранее сегодня, 13 мая, стало известно о том, что Джокович завершил сотрудничество с трёхкратным чемпионом "Шлемов" британцем Энди Марреем.

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