Новак Джокович замечен на тренировке с бывшим тренером

24-кратный победитель турниров серии "Большого шлема" сербский теннисист Новак Джокович тренируется в эти дни под руководством Бориса Босняковича, их заметили вместе на грунтовых кортах в сербском Белграде. Об этом пишет Punto de Break.

Джокович работал с Босняковичем в 2024 году. Под его руководством он провёл "Ролан Гаррос", "Уимблдон", а также победную Олимпиаду в Париже (Франция). Сам Новак пока что не комментировал работу с тренером.

Ранее сегодня, 13 мая, стало известно о том, что Джокович завершил сотрудничество с трёхкратным чемпионом "Шлемов" британцем Энди Марреем.