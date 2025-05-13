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Златан Ибрагимович: Новак Джокович обязательно выиграет еще один титул Большого шлема

Теннис

Легендарный футболист поддерживает опытного теннисиста

Златан Ибрагимович: Новак Джокович обязательно выиграет еще один титул Большого шлема

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Старший советник владельцев "Милана" Златан Ибрагимович поделился своими впечатлениями от турнира ATP 1000 в Риме.

"Это очень замечательное событие. Я здесь не впервые, но всегда приятно видеть здесь великих игроков и чемпионов. Сегодня мы будем поддерживать Янника Синнера. Он очень хороший игрок, который может продолжать развиваться. Он уже показал, что он чемпион, которому просто нужна стабильность выступлений. Завтра, во время финала Кубка Италии, он будет болеть за "Милан". Новак Джокович? Он обязательно выиграет еще один титул Большого шлема. Я знаю его, он очень силен ментально, поэтому это вопрос психологии, как долго он будет продолжать играть в теннис".

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Напомним, что финал Открытого чемпионата Италии по теннису в Риме состоится в воскресенье, 18-го мая.

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Источник:
Sky Sport Italia
Опубликовал: Андрей Журба
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