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Хольгер Руне и Жоао Фонсека сыграют на Кубке Лэйвера — 2025
Плюс два участника
Getty Images/Global Images Ukraine
10-я ракетка мира датчанин Хольгер Руне и 18-летний бразильский теннисист Жоао Фонсека сыграют на Кубке Лэйвера — 2025, который пройдёт с 19 по 21 сентября в Сан-Франциско (США). Об этом пишет пресс-служба выставочных соревнований.
Хольгер Руне выступит за сборную Европы, а Фонсека пополнит состав сборной мира, за которую также сыграют американцы Тейлор Фриц и Бен Шелтон. Остальные участники будут объявлены позднее.
В этом сезоне состоится уже восьмой розыгрыш Кубка Лэйвера. Отметим, что в 2025 году капитаном сборной мира станет американский теннисист Андре Агасси.
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