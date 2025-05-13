Хольгер Руне и Жоао Фонсека сыграют на Кубке Лэйвера — 2025

10-я ракетка мира датчанин Хольгер Руне и 18-летний бразильский теннисист Жоао Фонсека сыграют на Кубке Лэйвера — 2025, который пройдёт с 19 по 21 сентября в Сан-Франциско (США). Об этом пишет пресс-служба выставочных соревнований.

Хольгер Руне выступит за сборную Европы, а Фонсека пополнит состав сборной мира, за которую также сыграют американцы Тейлор Фриц и Бен Шелтон. Остальные участники будут объявлены позднее.

В этом сезоне состоится уже восьмой розыгрыш Кубка Лэйвера. Отметим, что в 2025 году капитаном сборной мира станет американский теннисист Андре Агасси.