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Джек Дрейпер добыл волевую победу вышел в четвертьфинал Мастерса в Риме

Теннис

Невероятный матч

Джек Дрейпер добыл волевую победу вышел в четвертьфинал Мастерса в Риме

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Пятая ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер вышел в четвертьфинал на турнире серии "Мастерс" в Риме (Италия). В четвёртом круге он обыграл француза Корентена Муте (83-й номер рейтинга).

Рим. Четвертый круг

Джек Дрейпер — Корентен Муте 1:6, 6:4, 6:3

Матч продолжался 2 часа 19 минут. За это время Дрейпер выполнил две подачи навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из восьми. На счету Муте два эйса, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из четырёх.

За выход в полуфинал турнира в Риме Джек Дрейпер поспорит с испанцем Карлосом Алькарасом.

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Джек Дрейпер
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