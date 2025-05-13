Джек Дрейпер добыл волевую победу вышел в четвертьфинал Мастерса в Риме

Пятая ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер вышел в четвертьфинал на турнире серии "Мастерс" в Риме (Италия). В четвёртом круге он обыграл француза Корентена Муте (83-й номер рейтинга).

Рим. Четвертый круг

Джек Дрейпер — Корентен Муте 1:6, 6:4, 6:3

Матч продолжался 2 часа 19 минут. За это время Дрейпер выполнил две подачи навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из восьми. На счету Муте два эйса, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из четырёх.

За выход в полуфинал турнира в Риме Джек Дрейпер поспорит с испанцем Карлосом Алькарасом.