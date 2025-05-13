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Джек Дрейпер добыл волевую победу вышел в четвертьфинал Мастерса в Риме
Невероятный матч
Getty Images/Global Images Ukraine
Пятая ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер вышел в четвертьфинал на турнире серии "Мастерс" в Риме (Италия). В четвёртом круге он обыграл француза Корентена Муте (83-й номер рейтинга).
Рим. Четвертый круг
Джек Дрейпер — Корентен Муте 1:6, 6:4, 6:3
Матч продолжался 2 часа 19 минут. За это время Дрейпер выполнил две подачи навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из восьми. На счету Муте два эйса, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из четырёх.
За выход в полуфинал турнира в Риме Джек Дрейпер поспорит с испанцем Карлосом Алькарасом.
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