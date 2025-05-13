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Энди Маррей: Спасибо Новаку за невероятную возможность работать вместе

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Теннисисты прекратили сотрудничество

Энди Маррей: Спасибо Новаку за невероятную возможность работать вместе

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Победитель трёх турниров серии "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей прокомментировал завершение сотрудничества с 24-кратным чемпионом турниров "Большого шлема" сербским теннисистом Новаком Джоковичем.

"Спасибо Новаку за невероятную возможность работать вместе. Спасибо его команде за всю их тяжёлую работу на протяжении последних шести месяцев. Я желаю Новаку всего наилучшего", — приводит слова Маррея The Guardian.

В ноябре 2024-го стало известно, что в 2025 году Новак Джокович будет выступать на некоторых турнирах под руководством Энди Маррея. Изначально планировалось, что их сотрудничество продлится до Australian Open — 2025.

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Новак Джокович Энди Маррей
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