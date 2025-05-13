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На Мастерсе в Риме побит рекорд посещаемости
С каждым годом интерес к турниру растет
Getty Images/Global Images Ukraine
Теннисный турнир в Риме побил рекорд посещаемости за пять дней до окончания соревнований. На сегодняшний день, 13 мая, было продано 362 836 билетов. Об этом пишет пресс-служба турнира в столице Италии.
В прошлом году на конец турнира было реализовано 358 606 билетов.
Ожидается, что в ближайшие дни, когда будут проведены матчи решающих стадий мужского и женского турниров в одиночном и парных разрядах посещаемость будет расти.
Напомним, что "Мастерс" в Риме проходит параллельно с турниром категории WTA-1000.
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