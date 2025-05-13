На Мастерсе в Риме побит рекорд посещаемости

Теннисный турнир в Риме побил рекорд посещаемости за пять дней до окончания соревнований. На сегодняшний день, 13 мая, было продано 362 836 билетов. Об этом пишет пресс-служба турнира в столице Италии.

В прошлом году на конец турнира было реализовано 358 606 билетов.

Ожидается, что в ближайшие дни, когда будут проведены матчи решающих стадий мужского и женского турниров в одиночном и парных разрядах посещаемость будет расти.

Напомним, что "Мастерс" в Риме проходит параллельно с турниром категории WTA-1000.