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Ник Кирьос сыграет на турнире в Штутгарте

Теннис

Австралиец внесён в заявочный лист участников турнира

Ник Кирьос сыграет на турнире в Штутгарте

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос планирует выступить на травяном турнире категории ATP-250 в Штутгарте (Германия). Австралиец внесён в заявочный лист участников турнира.

В Штутгарте также примут участие такие теннисисты, как американец Тейлор Фриц, Бен Шелтон, Томми Пол, Фрэнсис Тиафо и канадец Феликс Оже-Альяссим.

Турнир в Штутгарте пройдёт с 9 по 15 июня. Действующим чемпионом соревнований является британский теннисист Джек Дрейпер.

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Ник Кирьос
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