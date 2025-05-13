Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ник Кирьос сыграет на турнире в Штутгарте
Австралиец внесён в заявочный лист участников турнира
Getty Images/Global Images Ukraine
Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос планирует выступить на травяном турнире категории ATP-250 в Штутгарте (Германия). Австралиец внесён в заявочный лист участников турнира.
В Штутгарте также примут участие такие теннисисты, как американец Тейлор Фриц, Бен Шелтон, Томми Пол, Фрэнсис Тиафо и канадец Феликс Оже-Альяссим.
Турнир в Штутгарте пройдёт с 9 по 15 июня. Действующим чемпионом соревнований является британский теннисист Джек Дрейпер.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Шахтер - Динамо: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию финала Кубка Украины
- Россияне пытаются прорвать админграницу с Днепропетровской областью, - Силы обороны
- Игрок Ман Сити пойман на флирте с суперзвездой женского футбола, несмотря на то, что у него есть девушка
- Свитолина вышла в 1/8 финала турнира в Риме. Элина завоевала путевку за 2,5 часа
- Скандал в звездной семье: почему Бруклин Бекхэм не разговаривает с братом из-за его новой избранницы
- Звезды Динамо сыграли с школьниками и примерили модную коллекцию от топовых блогеров
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
150 000
4На сайт
5 000