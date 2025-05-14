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Свитолина в тяжелом матче проиграла четвертьфинал Рима

Теннис
Обновлено

К сожалению, чуть-чуть не хватило

Свитолина в тяжелом матче проиграла четвертьфинал Рима

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №14) проиграла в матче 1/4 финала турнира серии WTA1000 в Риме (Италия). В борьбе за полуфинал наша спортсменка уступила представительнице США Пейтон Стернс (WTA №42).

Счет матча 2-1 (6-2; 4-6; 7-6). В активе украинки 3 подачи на вылет, 7 из 17 реализованных брейки, 10 из 18 отыгранных брейки, а в пассиве – 4 двойные ошибки.

Следует отметить, что во втором сете Свитолиной удалось вернуться в игру после счета 2-4, а в третьей партии Элина не удержала преимущество, побеждая по геймам 3-0.

Для Элины это был 23-й четвертьфинал на уровне турниров серии WTA1000 и пятый именно в столице Италии.

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