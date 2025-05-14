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Свитолина: Спасибо Риму за вкусную еду и крепкий кофе. Фото

Теннис
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С юмором после поражения

Свитолина: Спасибо Риму за вкусную еду и крепкий кофе. Фото

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №14) поделилась со своими поклонниками новым фото. После поражения в матче 1/4 финала турнира серии WTA1000 в Риме наша спортсменка поблагодарила "вечный" город за теплый прием. Соответствующий пост Элина разместила на своей официальной странице в Instagram.

"Благодарю Рим за вкусную еду и крепкий кофе. Теннис был ОК, но поддержите меня"

Свитолина: Спасибо Риму за вкусную еду и крепкий кофе. Фото - изображение 1

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