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Свитолина: Спасибо Риму за вкусную еду и крепкий кофе. Фото
С юмором после поражения
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №14) поделилась со своими поклонниками новым фото. После
"Благодарю Рим за вкусную еду и крепкий кофе. Теннис был ОК, но поддержите меня"
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