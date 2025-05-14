Свитолина: Спасибо Риму за вкусную еду и крепкий кофе. Фото

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №14) поделилась со своими поклонниками новым фото. После поражения в матче 1/4 финала турнира серии WTA1000 в Риме наша спортсменка поблагодарила "вечный" город за теплый прием. Соответствующий пост Элина разместила на своей официальной странице в Instagram.

"Благодарю Рим за вкусную еду и крепкий кофе. Теннис был ОК, но поддержите меня"