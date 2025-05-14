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Свитолина поздравила с днем ​​рождения любимого украинского певца. Фото

Теннис
Обновлено

Большой артист

Свитолина поздравила с днем ​​рождения любимого украинского певца. Фото

фото из соцсетей

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №14) поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка поздравила с днем ​​рождения известного певца, солиста группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука. Соответствующий пост Элина разместила на своей официальной странице в Instagram.

Свитолина поздравила с днем ​​рождения любимого украинского певца. Фото - изображение 1

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