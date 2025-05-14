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Свитолина поздравила с днем рождения любимого украинского певца. Фото
Большой артист
фото из соцсетей
Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №14) поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка поздравила с днем рождения известного певца, солиста группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука. Соответствующий пост Элина разместила на своей официальной странице в Instagram.
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