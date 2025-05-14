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Джон Иснер: Синнеру нужно рассматривать дисквалификацию как ещё одно межсезонье, от которого он выиграл

Теннис

Безусловно отдых пошел на пользу

Джон Иснер: Синнеру нужно рассматривать дисквалификацию как ещё одно межсезонье, от которого он выиграл

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Экс девятая ракетка мира американец Джон Иснер считает, что трёхмесячная дисквалификация пошла на пользу лидеру мирового рейтинга итальянцу Яннику Синнеру.

"Это идеальный старт для него. По сути, он отсутствовал три месяца не из-за травмы. Думаю, что это своего рода благословение, потому что редко бывает три месяца отдыха.

Конечно, он предпочёл бы играть на этих турнирах, но у него не было выбора, он не мог. Думаю, что эти три месяца, за которые он смог укрепить себя физически, будут очень полезны для него в ближайшие годы. Надо рассматривать это как ещё одно межсезонье, от которого он выиграл", — сказал Иснер в подкасте Nothing Major.

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