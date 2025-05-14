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Каспер Рууд продлил победную серию и вышел в четвертьфинал Мастерса в Риме

Теннис

Уверенная победа

Каспер Рууд продлил победную серию и вышел в четвертьфинал Мастерса в Риме

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Седьмая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд вышел в 1/4 финала на турнире серии "Мастерс" в Риме (Италия). В четвёртом круге он одолел испанца Хауме Мунара. Рууд победил в восьмом матче подряд. Напомним, он выиграл "Мастерс" в испанском Мадриде.

Рим. Четвертый круг

Каспер Рууд — Хауме Мунар 6:3, 6:4

Матч продолжался 1 час 39 минут. За это время Рууд выполнил одну подачу навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из пяти. На счету Мунара три эйса, три двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух заработанных.

За выход в полуфинал "Мастерса" в Риме Каспер Рууд поспорит с лидером мирового рейтинга итальянцем Янником Синнером.

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Каспер Рууд
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