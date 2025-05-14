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Янник Синнер встретился в Ватикане с новым Папой Римским

Теннис

Итальянец играет на турнире в Риме

Янник Синнер встретился в Ватикане с новым Папой Римским

Фото: Instagram

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Трёхкратный чемпион турниров серии "Большого шлема", первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер встретился с новым Папой Римским, Львом XIV. Спортсмен посетил резиденцию понтифика в Ватикане со своими родителями.

Синнер подарил Льву XIV свою ракетку и теннисный мяч. Ранее Папа Римский рассказывал, что любит играть в теннис в свободное время. Он даже не исключил возможность проведения благотворительного теннисного матча, но попросил не звать Синнера, чья фамилия с английского языка переводится как "грешник".

В эти дни Янник Синнер играет на теннисном турнире в Риме (Италия). Он уже вышел в четвертьфинал, где сыграет либо с норвежцем Каспером Руудом, либо с испанцем Хауме Мунаром.

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