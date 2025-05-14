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Карлос Алькарас - первый полуфиналист Мастерса в Риме
Испанец все ближе к титулу
Getty Images/Global Images Ukraine
Третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас вышел в полуфинал "Мастерса" в Риме, обыграв в четвертьфинале турнира британца Джека Дрейпера, занимающего пятую строчку рейтинга АТР.
Рим. Четвертьфинал
Карлос Алькарас — Джек Дрейпер 6:4, 6:4
Теннисисты провели на корте 1 час 37 минут. За время матча Алькарас сделал одну подачу навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из четырёх. Дрейпер сделал один эйс, допустил две двойных ошибки и реализовал два брейк-пойнта из восьми.
В полуфинале "Мастерса" в Риме Алькарас сразится с победителем встречи между немцем Александром Зверевым и итальянцем Лоренцо Музетти.
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