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Карлос Алькарас вышел на второе место в списке игроков с лучшим процентом побед над игроками топ-5
Испанец вышел в полуфинал турнира в Риме
Getty Images/Global Images Ukraine
Третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас достиг показателя в 65,6% побед над представителями топ-5 рейтинга АТР (минимум 10 поединков) с момента его первой публикации в 1973 году, обыграв в матче 1/4 финала "Мастерса" в Риме британца Джека Дрейпера. Об этом пишет Opta Ace.
Алькарас уступает по проценту побед лишь 11-кратному чемпиону турниров серии "Большого шлема" шведу Бьорну Боргу (73,8%). На третьей позиции среди игроков по этому показателю – 14-кратный победитель турниров "Большого шлема" американец Пит Сампрас (62,9%).
В полуфинале "Мастерса" в Риме Алькарас сразится с победителем встречи между немцем Александром Зверевым и итальянцем Лоренцо Музетти.
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