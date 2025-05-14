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Кори Гауфф стала пятой в списке самых молодых теннисисток, кому удалось выйти в третий полуфинал в Риме
Американка одержала тяжелую победу
Getty Images/Global Images Ukraine
Третья ракетка мира 21-летняя американская теннисистка Кори Гауфф стала пятой по возрасту спортсменкой в Открытой эре, которой удалось выйти в свой третий полуфинал на "тысячнике" в Риме (Италия).
Старше были только Моника Селеш (18 лет 168 дней), Мартина Хингис (18 лет 231 день), Габриэла Сабатини (19 лет 3 дня) и Крис Эверт (20 лет 158 дней).
В четвертьфинале турнира WTA-1000 в Риме-2025 Гауфф обыграла Мирру Андрееву со счётом 6:5, 7:6 (7:5). За выход в финал ампериканка поспорит с победительницей матча Арина Соболенко (-) — Чжэн Циньвэнь (Китай).
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