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Чжэн Циньвэнь одолела Арину Соболенко и вышла в полуфинал Мастерса в Риме
Просто без шансов
Getty Images/Global Images Ukraine
Восьмая ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь одержала победу над лидером мирового рейтинга Ариной Соболенко в четвертьфинале турнира категории WTA-1000 в Риме.
Рим. 1/4 финала
Чжэн Циньвэнь — Арина Соболенко 6:4, 6:3
Продолжительность матча составила 1 час 37 минут. Китаянка выполнила четыре эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из девяти. Соболенко ни разу не подала навылет, не допустила ошибок на подаче и не реализовала ни одного брейк-пойнта из четырёх.
Напомним, что действующей чемпионкой соревнований является представительница Польши Ига Швёнтек.
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