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Циньвэн прокомментировала победу над Соболенко в четвертьфинале Рима

Теннис
Обновлено

Великолепный матч

Циньвэн прокомментировала победу над Соболенко в четвертьфинале Рима

Фото: Getty Images

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Китайская теннисистка Чжэн Циньвэн прокомментировала победу в матче 1/4 финала турнира серии WTA1000 в Риме над первой ракеткой мира Ариной Соболенко.

"Вообще я всегда уверена в себе как игрок. Неважно, что иногда я показываю плохой результат. Знаю, что если я действительно сосредоточена, готова и хочу добиться своего, я это сделаю.

Просто раньше, когда я видела, как она играет, когда мне было 14-15 лет... Мне кажется, что в те наши первые встречи я ее очень уважала. Я выходила на матч с ней не как с обычным игроком.

Помню, что собиралась посмотреть на нее в 2017 году на China Open. Я была юниоркой, она играла в финале (тогда Соболенко проиграла Шараповой в финале Тяньцзиня – прим). Мой отец тогда был со мной и сказал: "О, это Соболенко, тебе нужно поучиться у нее форхенду, бэкхенду".

Думаю, что из-за этого уважения мне понадобилось время, чтобы воспринимать ее как обычного игрока. Поэтому сегодня я просто счастлива, что сохраняла покой и относилась к ней как к обычной сопернице. И я делала на корте то, что должна. Я просто очень рада победе" – сказала Чжэн.

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