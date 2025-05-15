Ястремская показала, как отмечает свой день рождения в Монако. Видео

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA №45) поделилась со своими поклонниками новыми видео. Наша спортсменка в Монако (которое она называет своим вторым домом) празднует свой 25-й день рождения. Соответствующий пост Ястремская разместила на своей официальной странице в Instagram.

Жена Усика снова удивляет фанатов фотосессией в черно-белых тонах. Фото