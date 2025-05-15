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Ястремская показала, как отмечает свой день рождения в Монако. Видео

Теннис
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Ястремская показала, как отмечает свой день рождения в Монако. Видео

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA №45) поделилась со своими поклонниками новыми видео. Наша спортсменка в Монако (которое она называет своим вторым домом) празднует свой 25-й день рождения. Соответствующий пост Ястремская разместила на своей официальной странице в Instagram.

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