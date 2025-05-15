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Самое милое видео дня: Свитолина показала процесс чайной церемонии с маленькой дочерью

Теннис
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Совместное время

Самое милое видео дня: Свитолина показала процесс чайной церемонии с маленькой дочерью

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась со своими поклонниками новым видео. Наша спортсменка проводит свободное время вместе с дочерью Skaї и наслаждается общими развлечениями. Соответствующий пост Элина разместила на своей официальной странице в Instagram.

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