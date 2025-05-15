Монфис рассказал, чем занимается во время внепланового отдыха

Французский теннисист Гаэль Монфис впервые за долгое время обратился к своим болельщикам. Спортсмен последний раз появлялся в информационном пространстве во время турнира в Мадриде (Испания), когда во втором круге отказался играть против "нейтрального" Андрея Рублева из-за болезни.

"Давно не давал о себе знать. Я уже несколько недель дома, все идет отлично, провожу время с дочерью, так что все прекрасно. Тренировки проходят отлично, знаю, что у вас было много вопросов на этот счет. На выходных уезжаю в Гамбург, а затем будем готовиться к Roland-Garros. Все хорошо" – написал Монфис в социальных сетях.