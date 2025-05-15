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Костюк показала самые яркие фото из турнира в Риме

Теннис

И город красивый, и Марта в норме

Костюк показала самые яркие фото из турнира в Риме

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Марта Костюк поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка после завершения турнира серии WTA1000 в Риме показала самые лучшие моменты игровой недели в столице Италии. Соответствующий пост Марта разместила на своей официальной странице в Instagram.

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