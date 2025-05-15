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Определилась первая финалистка Мастерса в Риме
Обыграла обидчицу Свитолиной
Getty Images/Global Images Ukraine
Пятая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини вышла в финал грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). В полуфинале она уверенно обыграла Питон Стернс.
Рим. Полуфинал
Жасмин Паолини — Питон Стернс 7:5, 6:1
Встреча продолжалась 1 час 40 минут. В её рамках Паолини ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10 заработанных. На счету Стернс ни одного эйса, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из семи заработанных.
Напомним, что турнир в Риме проходит с 6 по 17 мая.
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