Определилась первая финалистка Мастерса в Риме

Пятая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини вышла в финал грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). В полуфинале она уверенно обыграла Питон Стернс.

Рим. Полуфинал

Жасмин Паолини — Питон Стернс 7:5, 6:1

Встреча продолжалась 1 час 40 минут. В её рамках Паолини ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10 заработанных. На счету Стернс ни одного эйса, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из семи заработанных.

Напомним, что турнир в Риме проходит с 6 по 17 мая.