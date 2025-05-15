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Председатель WTA покинет свой пост после 10 лет работы

Теннис

Он уже говорил об этом в конце 2024 года

Председатель WTA покинет свой пост после 10 лет работы

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Американец Стив Саймон покинет пост председателя Женской теннисной ассоциации (WTA) в декабре 2025 года. Об этом пишет пресс-служба организации.

"Быть во главе WTA на протяжении 10 лет — большая честь для меня. Я работал с невероятной командой и замечательными коллегами и друзьями в теннисной среде. Сейчас у организации есть надёжная структура, инвестиции и таланты для достижения амбициозных целей. Думаю, что пришло время объявить о своём уходе, чтобы совет мог назначить нового председателя. С самого начала я стремился к положительным изменениям и росту женского тенниса, продвижению ценностей прогресса, возможностей и расширения прав, а также к диалогу между игроками, турнирами и партнёрами. Горжусь достигнутым и с нетерпением жду продолжения восхождения женского тенниса в будущем", — заявил Саймон.

Саймон впервые сообщил совету WTA о своём запланированном уходе прошлой осенью. Новым председателем WTA станет Порша Арчер.

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