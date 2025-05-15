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Рим. Янник Синнер вышел в полуфинал, отдав лишь один гейм
Итальянец провел фантастический матч
Getty Images/Global Images Ukraine
Трёхкратный чемпион турниров серии "Большого шлема", первая ракетка мира итальянец Янник Синнер продолжает борьбу за титул турнира категории "Мастерс" в Риме после трёхмесячной дисквалификации. В четвертьфинале он обыграл седьмую ракетку мира норвежского теннисиста Каспера Рууда.
Рим. 1/4 финала
Янник Синнер — Каспер Рууд 6:0, 6:1
Матч продолжался 1 час 4 минуты. За это время итальянец выполнил один эйс, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из восьми заработанных. Рууд один раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и не заработал ни одного брейк-пойнта.
Напомним, что "Мастерс" в Риме проходит с 7 по 18 мая.
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