  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Рим. Янник Синнер вышел в полуфинал, отдав лишь один гейм

В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Рим. Янник Синнер вышел в полуфинал, отдав лишь один гейм

Теннис
Обновлено

Итальянец провел фантастический матч

Рим. Янник Синнер вышел в полуфинал, отдав лишь один гейм

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Трёхкратный чемпион турниров серии "Большого шлема", первая ракетка мира итальянец Янник Синнер продолжает борьбу за титул турнира категории "Мастерс" в Риме после трёхмесячной дисквалификации. В четвертьфинале он обыграл седьмую ракетку мира норвежского теннисиста Каспера Рууда.

Рим. 1/4 финала

Янник Синнер — Каспер Рууд 6:0, 6:1

Матч продолжался 1 час 4 минуты. За это время итальянец выполнил один эйс, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из восьми заработанных. Рууд один раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и не заработал ни одного брейк-пойнта.

Напомним, что "Мастерс" в Риме проходит с 7 по 18 мая.

По теме
yellow-arrow
Определились полуфиналисты Мастерса в Риме
yellow-arrow
Председатель WTA покинет свой пост после 10 лет работы
yellow-arrow
Определилась первая финалистка Мастерса в Риме
Каспер Рууд Янник Синнер
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости