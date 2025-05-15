Рим. Янник Синнер вышел в полуфинал, отдав лишь один гейм

Трёхкратный чемпион турниров серии "Большого шлема", первая ракетка мира итальянец Янник Синнер продолжает борьбу за титул турнира категории "Мастерс" в Риме после трёхмесячной дисквалификации. В четвертьфинале он обыграл седьмую ракетку мира норвежского теннисиста Каспера Рууда.

Рим. 1/4 финала

Янник Синнер — Каспер Рууд 6:0, 6:1

Матч продолжался 1 час 4 минуты. За это время итальянец выполнил один эйс, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из восьми заработанных. Рууд один раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и не заработал ни одного брейк-пойнта.

Напомним, что "Мастерс" в Риме проходит с 7 по 18 мая.