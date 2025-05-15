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Определились полуфиналисты Мастерса в Риме
Сразу два представителя Италии
В Риме (Италия) завершились четвертьфинальные матчи турнира категории "Мастерс". Таким образом, стали известны полуфинальные пары турнира в итальянской столице.
Теннис. WTA-1000, Рим. 1/2 финала:
Янник Синнер (Италия) — Томми Пол (США);
Карлос Алькарас (Испания) — Лоренцо Музетти (Италия).
Напомним, что Открытый чемпионат Италии по теннису проходит с 7 по 18 мая. Действующим чемпионом соревнований является немецкий теннисист Александр Зверев.
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