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Определились полуфиналисты Мастерса в Риме

Теннис

Сразу два представителя Италии

Определились полуфиналисты Мастерса в Риме

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

В Риме (Италия) завершились четвертьфинальные матчи турнира категории "Мастерс". Таким образом, стали известны полуфинальные пары турнира в итальянской столице.

Теннис. WTA-1000, Рим. 1/2 финала:

Янник Синнер (Италия) — Томми Пол (США);

Карлос Алькарас (Испания) — Лоренцо Музетти (Италия).

Напомним, что Открытый чемпионат Италии по теннису проходит с 7 по 18 мая. Действующим чемпионом соревнований является немецкий теннисист Александр Зверев.

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