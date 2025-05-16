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Гауфф в невероятном противостоянии победила Циньвен на пути к финалу Рима
Что за матч
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Американская теннисистка Коко Гауфф (WTA №3) победила в матче 1/2 финала турнира серии WTA1000 в Риме (Италия). В битве за финал она одолела представительницу Китая Чжэн Циньвен (WTA №8).
Счет матча 2-1 (7-6; 4-6; 7-6). В активе американки 2 подачи на вылет, 9 из 17 реализованных брейков, 17 из 27 отыгранных брейков, а в пассиве – 15 двойных ошибок.
В личных встречах счет стал 3-0 в пользу Коко. Для Гауфф это 28-я победа в карьере над представительницей ТОП-10 мирового рейтинга. Американка сыграет свой 12 финал на турнирах WTA. За главный титул соревнований она сразится против итальянки Жасмин Паолини (WTA №5).
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