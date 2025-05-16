Синнер – о полуфинале Рима: Я просто рад быть здесь

Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер прокомментировал победу в матче 1/4 финала турнира серии АТР1000 в Риме (Италия) против норвежца Каспера Рууда (АТР №7).

"Я просто рад быть здесь. Никаких особых секретов нет. Мы хорошо подготовились, старались быть в форме. Но у нас были сомнения – как я буду играть после паузы, ведь на тренировках все было нестабильно. А без матчей ты не получаешь настоящую обратную связь.

Я просто приехал сюда, пытаясь быть в моменте. Если все идет хорошо – я положительный. Если нет – работаю над этим. После матча с Эспером, например, я остался на корте – чувствовал, что кое-что не сработало так, как хотелось бы.

Секретов нет. Только работа и вера в себя. Вот и все. Также поддержка болельщиков – это очень важно для меня. Здесь я чувствую себя очень комфортно и пытаюсь отдать им что-то взамен. Сейчас в итальянском теннисе отличный момент – Лоренцо в другой части сетки, Жасмин – в финале. На Italian Open очень много Италии и хорошо быть частью этого" – сказал Янник.