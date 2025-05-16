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Рууд – о поражении от Синнера: Это одно из самых близких к идеалу выступлений, которые я видел

Теннис
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Вернулся еще сильнее

Рууд – о поражении от Синнера: Это одно из самых близких к идеалу выступлений, которые я видел

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Норвежский теннисист, седьмая ракетка мира Каспер Рууд прокомментировал свое выступление в матче 1/4 финала турнира в Риме (Италия) против первой ракетки мира Янника Синнера.

– В большинстве розыгрышей на задней линии он был лучше меня, хотя я и пытался строить розыгрыши так, как хотел. Он был просто повсюду.

Можно сказать, что когда кто-то играет так хорошо, кажется, будто у тебя два форхенда. В его случае – это будто два бэкхенда, потому что его бэкхенд тоже очень сильный. Это как биться со стеной, отражающей мячи со скоростью 100 миль в час.

– Как бы ты описал это выступление. Почти идеальное?

– Да, это одно из самых близких к идеалу выступлений, которые я видел, по крайней мере, как игрок, играющий против кого-то. Надо отдать ему должное. Первые четыре гейма я, возможно, совершил несколько невынужденных ошибок из форхенда, когда старался, но не попал. Все остальное, что выходило из его ракетки на протяжении всего матча, казалось со скоростью более ста миль в час. Каждый удар – и форхенд, и бэкхенд. Даже когда я производил мощные удары, он просто отбивал их снова, как на автомате. Это просто невероятно впечатляет. Вот и все, что я могу сказать.

Синнер – о полуфинале Рима: Я просто рад быть здесь

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