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Норрис прокомментировал свое взаимодействие с Пиастри
Идеальный коллектив
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Пилот команды "Макларен" Лендо Норрис рассказал о своем взаимодействии с партнером по коллективу Оскаром Пиастри.
"Не то, чтобы мы оказались случайно в том положении, где сейчас. Мы понимаем наши сильные и слабые стороны, откуда проистекают угрозы. На данный момент команда очень компетентна, и это очень хорошо для нас. С такими руководителями, как Зак и Андреа, которые держат коллектив в тонусе, усердно работают, активно проектируют будущее и напоминают нам о наших конкурентах и о том, насколько они могут быть близки, мы завоеваем успех.
Тот факт, что мы пока выиграли не все гонки, нас не радует. Но настроены оптимистично. То же и с Оскаром. Мы оба отлично ладим, нам нравится работать вместе. Я подталкиваю его, он мотивирует меня, и это хорошо для команды. Так что да, это все положительные моменты" – сказал Норрис.
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