  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Гауфф насмешила болельщиков подачей в матче против Циньвен. Видео

В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гауфф насмешила болельщиков подачей в матче против Циньвен. Видео

Теннис
Обновлено

Концентрация высочайшего уровня

Гауфф насмешила болельщиков подачей в матче против Циньвен. Видео

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Американская теннисистка Коко Гауфф (WTA №3) победила в матче 1/2 финала турнира серии WTA1000 в Риме (Италия). В битве за финал она одолела представительницу Китая Чжэн Циньвен (WTA №8).

В один из эпизодов поединка третья ракетка мира сумела поднять настроение всем болельщикам. Американка на своей подаче не дождалась, пока соперница заменит собственную ракетку и выполнила подачу на вылет. Когда Коко увидела, что Чжэн только направляется к своему углу, улыбка буквально засияла на ее лице.

Синнер – о полуфинале Рима: Я просто рад быть здесь

По теме
yellow-arrow
Норрис прокомментировал свое взаимодействие с Пиастри
yellow-arrow
Рууд – о поражении от Синнера: Это одно из самых близких к идеалу выступлений, которые я видел
yellow-arrow
Синнер – о полуфинале Рима: Я просто рад быть здесь
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости