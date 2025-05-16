Гауфф насмешила болельщиков подачей в матче против Циньвен. Видео

Американская теннисистка Коко Гауфф (WTA №3) победила в матче 1/2 финала турнира серии WTA1000 в Риме (Италия). В битве за финал она одолела представительницу Китая Чжэн Циньвен (WTA №8).

В один из эпизодов поединка третья ракетка мира сумела поднять настроение всем болельщикам. Американка на своей подаче не дождалась, пока соперница заменит собственную ракетку и выполнила подачу на вылет. Когда Коко увидела, что Чжэн только направляется к своему углу, улыбка буквально засияла на ее лице.