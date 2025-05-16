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Гауфф насмешила болельщиков подачей в матче против Циньвен. Видео
Концентрация высочайшего уровня
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Американская теннисистка Коко Гауфф (WTA №3) победила в матче 1/2 финала турнира серии WTA1000 в Риме (Италия). В битве за финал она одолела представительницу Китая Чжэн Циньвен (WTA №8).
В один из эпизодов поединка третья ракетка мира сумела поднять настроение всем болельщикам. Американка на своей подаче не дождалась, пока соперница заменит собственную ракетку и выполнила подачу на вылет. Когда Коко увидела, что Чжэн только направляется к своему углу, улыбка буквально засияла на ее лице.
We'll call it a practice serve ????@CocoGauff | #IBI25 pic.twitter.com/1VljujZ050— wta (@WTA) May 15, 2025
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