Впервые с 2017-го года Ник Кирьос сыграет на Ролан Гаррос

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос примет участие на "Ролан Гаррос" — 2025 в парном разряде. Об этом пишет Punto de Break.

Он сыграет в дуэте с соотечественником Джорданом Томпсоном, который является победителем одного турнира "Большого шлема" в паре — US Open — 2024. Отмечается, что Кирьос отказался от игры в основной сетке одиночного разряда по защищённому рейтингу.

Напомним, что Ник Кирьос сыграет на французском турнире серии "Большого шлема" впервые с 2017 года. "Ролан Гаррос" — 2025 пройдёт с 25 мая по 8 июня в Париже (Франция).