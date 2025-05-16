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Впервые с 2017-го года Ник Кирьос сыграет на Ролан Гаррос

Теннис

Для теннисиста это не самое любимое покрытие

Впервые с 2017-го года Ник Кирьос сыграет на Ролан Гаррос

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос примет участие на "Ролан Гаррос" — 2025 в парном разряде. Об этом пишет Punto de Break.

Он сыграет в дуэте с соотечественником Джорданом Томпсоном, который является победителем одного турнира "Большого шлема" в паре — US Open — 2024. Отмечается, что Кирьос отказался от игры в основной сетке одиночного разряда по защищённому рейтингу.

Напомним, что Ник Кирьос сыграет на французском турнире серии "Большого шлема" впервые с 2017 года. "Ролан Гаррос" — 2025 пройдёт с 25 мая по 8 июня в Париже (Франция).

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